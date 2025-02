Médicos são convocados para prestação de serviços na rede pública da Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou em edição extra do Diário Oficial do dia 31 de janeiro, a convocação para médicos e profissionais da Saúde se apresentarem para assegurar a prestação dos serviços públicos da Saúde.

Estão na lista, candidatos para os cargos de médico da saúde mental, psiquiatra, médico de família e comunidade, médico ambulatorial e clínico geral.

Os convocados devem apresentar: Declaração de Acúmulo ou não de Emprego ou Cargo Público; - Declaração de Bens; - Declaração de Ficha Limpa; - Ficha de Dados Pessoais; - Autodeclaração de Tipagem Sanguínea e Raça ou Cor.

No caso em que o candidato não possa comparecer no período definido, deverá entrar em contato com a Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde por meio dos telefones: 2020-1662/1663 para reagendamento e demais orientações.

Para dúvidas quanto ao processo de convocação, entre em contato com a Divisão de Medicina por meio do telefone funcional: (67) 99979-9910 (WhatsApp).

