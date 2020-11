“Medidas técnicas”, diz Marquinhos sobre restrições

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O prefeito Marquinhos Trad afirmou nesta quarta-feira (25), dia em que decidiu retomar o toque de recolher em Campo Grande, que está tomando medidas técnicas estudadas diariamente por sua equipe.

“Com base no número de pessoas infectadas e a capacidade que temos de leitos para atender estes pacientes. É importante também a conscientização da população, que precisa manter os cuidados, usando máscara, álcool e gel e garantindo o distanciamento mínimo necessário. São medidas simples, mas eficazes para preservar a saúde da nossa população e a economia da cidade”, declarou o prefeito.

Nos últimos dias, a equipe técnica da Secretaria de Saúde observou um aumento expressivo da contaminação de pacientes mais jovens, entre 20 e 39 anos. “Hoje, de cada 100 testes, 30% dão positivo. Este percentual, até alguns dias atrás, era de 23% a 25%. Nossa preocupação é que daqui a pouco estes jovens passem a contaminar avós, pais, tios, de 60 anos ou mais, criando a necessidade de mais leitos e até o aumento da letalidade”, explicou o secretário de Saúde, José Mauro.

Ele ressalta que a Secretaria de Saúde está analisando os números diariamente e, prevendo necessidade de aumento da oferta de UTI, já está preparando para as próximas semanas a efetivação de novos leitos para atendimento de pacientes com Covid-19.

Levando em consideração que não houve aumento da média móvel de mortalidade, apesar de aumento da positividade dos testes – refletindo principalmente entre jovens, o horário do comércio não será alterado. Por enquanto, também não haverá alteração no sistema do transporte público coletivo, sendo mantido o uso obrigatório de máscara.

