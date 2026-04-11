Meia maratona provoca interdições e muda trânsito em Campo Grande; confira

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste domingo (12) por conta da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026. A realização da prova vai provocar interdições temporárias em ruas e avenidas ao longo do percurso.

Os bloqueios começam à 0h e seguem até as 9h, período em que vias utilizadas pelos atletas terão o tráfego interrompido para garantir a segurança da competição.

A largada está prevista para as 5h30, com saída e chegada na Avenida Calógeras, na região da Esplanada Ferroviária. Os percursos de 5 km e 21 km passam por importantes corredores da cidade, como as avenidas Costa e Silva, Fábio Zahran e Senador Filinto Müller, o que deve impactar o fluxo em diferentes regiões.

Ao longo do trajeto, cruzamentos contarão com apoio de agentes de trânsito e equipes de organização, responsáveis por orientar motoristas e controlar a circulação de veículos.

A expectativa é de participação de aproximadamente 2 mil atletas. Diante disso, a recomendação é que condutores busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao trafegar nas primeiras horas do dia, especialmente nas áreas próximas ao percurso da prova.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também