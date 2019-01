Menina de 6 anos é levada por correnteza ao tentar salvar irmão

Uma menina de 6 anos desapareceu ao cair no rio Miranda, na manhã de ontem (22), na região do pantanal. O incidente ocorreu por volta das 10h e a criança brincava com irmão de 2 anos, quando aconteceu um incidente e tentou salva-lo de um afogamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, as buscas pela menina foram retomadas hoje por volta das 06 da manhã. A criança estava acompanhada do pai e mais dois irmãos, quando em um momento ao tentar tirar o irmão menor, ele se descuidou e a ela foi levada pela forte correnteza.

O capitão Vinicius Gonçalves diz que somente a mãe da menina acompanha as buscas, já que o pai está inteiramente abalado com o ocorrido. Ele ainda completa vão continuar persistindo com as buscas pelo corpo, geralmente nesses casos, leva de 2 a 3 dias para ser encontrado.

*matéria editada às 09h43 para acréscimo de informações.

Deixe seu Comentário

Leia Também