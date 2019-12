Menina de 7 meses morre vítima da Leishmaniose

Mauro Silva, com Diário Corumbaense

Uma criança de sete meses morreu na manhã desta segunda-feira (16) em Corumbá após se diagnosticada com Leishmaniose Visceral Americana (LVA). A menina foi a primeira vítima fatal este ano no Estado.

A menina estava internada na Santa Casa de Corumbá desde o dia 10 deste mês, ela veio a óbito na manhã de hoje. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do município.

Uma equipe do Centro de Controle de Vetores está realizando manejo ambiental no bairro onde a menina morava. Os agentes de saúde estão trabalhando na orientação dos moradores da região, além de instalar armadilhas para o mosquito transmissor da doença.

O Centro de Controle de Zoonoses realizou 11 coletas de amostras sanguíneas de animais do entorno, das quais 7 deram positivas, sendo que 3, os tutores já encaminharam para eutanásia. Os demais estão aguardando o exame confirmatório.

Transmissão da doença

A Leishmaniose Visceral é transmitida por meio da picada de insetos conhecidos popularmente como mosquito palha, asa-dura, tatuquiras, birigui, dentre outros. Estes insetos são pequenos e têm como características a coloração amarelada ou de cor palha e, em posição de repouso, suas asas permanecem eretas e semiabertas.

A transmissão acontece quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagasi, causador da Leishmaniose Visceral.

No verão, com a chegada das chuvas, considerado um período epidêmico, a Prefeitura intensifica as diversas ações de controle e prevenção das doenças vetoriais, dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, além de leishmaniose tegumentar ou visceral e doença de chagas.

No dia 13 de dezembro, a Prefeitura realizou uma grande mobilização social, na parte alta da cidade, denominada dia "D", com a participação de diversas secretarias e autarquias.

Sintomas da Leishmaniose Visceral

A Leishmaniose Visceral é uma doença infecciosa sistêmica. Os principais sintomas da doença são:

• febre de longa duração;

• aumento do fígado e baço;

• perda de peso;

• fraqueza;

• redução da força muscular;

• anemia.

