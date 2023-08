'Mercado de Pulgas' em Campo Grande é aprovado na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta quinta-feira (10), nove projetos. O Mercado de Pulgas, projeto do vereador Otávio Trad foi aprovado em segunda disucssão .

Conforme o texto, o Mercado será realizado no primeiro domingo de cada mês nos altos da Avenida Afonso Pena, poderão ser comercializados objetos usados, artigos colecionáveis, artesanatos, móveis, peças raras, pratarias, artigos decorativos e antiguidades em geral. O texto irá para sanão da prefeita Adriane Lopes.

Originalmente chamado “marché aux puces”, o mercado de pulgas surgiu nos subúrbios de Paris, na França, como um grande bazar ao ar livre, que comportava a venda de vestuários que, na época, muitas vezes vinham infestados de pulgas. Pouco a pouco essa prática foi se difundindo pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde ficou conhecido como “flea market”, acomodando trocas das mais diversas possíveis e a venda de bens antigos, usados e outras mercadorias, em sua maioria artesanais.

Outras aprovações

Em regime de urgência, foram aprovados os projetos de decreto legislativo 2.664/23 e 2.665/23, ambos do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que conferem o Título de Visitante Ilustre à Maria Lúcia Amaral Teixeira e Diva Vieira dos Santos Laurindo.

Também o projeto de lei n. 11.067/23, do vereador Júnior Coringa, que altera dispositivos da lei n. 6.803/23 e institui a Semana Municipal do Hip Hop, a ser comemorada anualmente na semana do dia 11 de agosto.

Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei n. 10.778/22, que institui o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas em Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Carlão.

Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei n. 10.577/22, do vereador Zé da Farmácia, que obriga a publicação, no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, de todas as obras públicas em execução no município, contendo foto, local da obra, descrição do serviço, prazo de início e conclusão, e o valor orçado.

Também foi aprovado o projeto de lei n. 10.781/22, do vereador Carlão, que institui no terceiro domingo do mês a “Feira no Bosque da Paz”.

Outro projeto aprovado foi o de n. 10.806/22, do vereador Ayrton Araújo que institui o Programa de Acompanhamento para Alunos da Rede Pública Municipal com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e com TDA (Transtorno do Déficit de Atenção sem Hiperatividade).

E, por fim, o projeto de lei n. 10.934/23, que torna obrigatória a afixação de cartaz com informações suficientes para denunciar a presença de criança ou adolescente em estabelecimentos que comercialize produtos com conotação sexual ou erótica. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha.

Deixe seu Comentário

Leia Também