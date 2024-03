Merendeiros, auxiliares de manutenÃ§Ã£o e outros sÃ£o sendo convocados pela prefeitura

Cidade Mãe de menina estuprada e morta diz que quer 'fazer o mesmo que fizeram com a filha'

Para conferir as convocações, basta acessar o Diogrande a partir da página 4, clicando aqui.

O endereço é na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor).

Os monitores convocados devem ir à Secretaria no dia 11 de março, às 13h30, assim como os merendeiros e os auxiliares de manutenção. Já os assistentes convocados devem ir à Semed também no dia 11, entretanto, às 8h.

Merendeiros, monitores de alunos, auxiliares de manutenção e assistentes educacionais inclusivos estão sendo convocados pela prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.