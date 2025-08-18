Menu

Mês de Dom Bosco terá ações sociais e educativas em agosto

Trabalho direto com a comunidade marca mês comemorativo em Corumbá

18 agosto 2025 - 12h13Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Durante o mês de agosto, a Cidade Dom Bosco, em Corumbá, promove uma série de atividades em homenagem a Dom Bosco, com foco em educação, solidariedade e serviços comunitários.

Neste ano, 12 missionários italianos participaram da rotina da instituição em uma ação voluntária. Eles colaboraram diretamente com os programas sociais, apoiaram atividades formativas, visitaram comunidades, auxiliaram na entrega de cestas básicas e atuaram em melhorias estruturais na Escola Estadual Dom Bosco, incluindo pintura de salas e pequenos reparos.

A presença do grupo retoma a origem da Cidade Dom Bosco, fundada com o trabalho de missionários italianos que ajudaram a construir os prédios da instituição. A ação reforça o compromisso com a transformação social por meio do serviço direto à comunidade.

Além disso, a programação do mês inclui eventos com os educandos. No dia 23 de agosto, será realizada uma ação especial (detalhes a serem inseridos, caso deseje).

Já no dia 29, os adolescentes participam de um luau temático, com música, reflexão e convivência, inspirado nos valores salesianos de alegria, amizade e espiritualidade.

Outro destaque da programação é a mobilização da Pastoral Juvenil Salesiana, que está conduzindo celebrações especiais com os estudantes da Escola Estadual Dom Bosco em todos os turnos, promovendo momentos de espiritualidade e conexão com o carisma de Dom Bosco ao longo de todo o mês.

O padre Giovanni Pojer, um dos participantes, destacou a diversidade das atividades e a troca cultural proporcionada pela experiência.

As ações são organizadas pelas equipes dos programas PCAF (Programa Crianças e Adolescentes Felizes), Adoção à Distância, Adolescente Aprendiz e Pastoral Juvenil Salesiana, com apoio dos educadores e colaboradores da casa.
 

