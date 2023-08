Mesmo com clima fechado, desfile cívico-militar contou com mais de 18 mil pessoas

Saiba Mais Cidade O desfile dos 124 anos

A chuva chegou em Campo Grande na madrugada deste sábado (26), mas nem ela impediu a realização do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário da Capital, que este ano completa 124 anos de história.

A determinação de manter o que para muitos é tradição foi refletida nas mais de 18 mil pessoas que compareceram no evento, que marcou o aniversário da Cidade Morena com a participação de 51 entidades no desfile.

Ao abrir o desfile cívico, a prefeita Adriane Lopes destacou a presença da população, mesmo com um clima adverso.

“Nós estamos muito felizes porque o público compareceu. Hoje é uma data muito especial onde celebramos os 124 anos de Campo Grande. Uma festa linda que aconteceu nos mesmos moldes, com a mesma empolgação e amor que haveria se não estivesse chovendo. É maravilhoso ver as arquibancadas lotadas, as famílias presentes e todos juntos, comemorando o aniversário da nossa Capital”, disse a prefeita.

Também participaram do evento, além dos secretários e diretores das autarquias públicas municipais, os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando o governador Eduardo Riedel, o deputado federal Luiz Ovando, os deputados estaduais Lídio Lopes e João César Matogrosso, e os vereadores Paulo Lands, Tiago Vargas, Cláudio Serra, Epaminondas (Papy), Ronilço Guerreiro, Professor Riverton, William Maksoud e Otávio Trad.

