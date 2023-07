Mesmo com jogos da Copa Feminina, expediente do Detran seguirá normalmente

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado de sexta-feira (21), o decreto com as mudanças de horário para os dias que o time entrar em campo. Entretanto, mesmo com a determinação, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), afirmou por meio da assessoria de imprensa, que manterá o expediente e serviços normalmente nesta segunda-feira (24), quando a seleção brasileira estreia nos gramados.

De acordo com a publicação, servidores estaduais terão três horas a partir do horário do jogo da seleção para iniciar o expediente, ou seja, nos dias em que os jogos começarem às 6h da manhã, o expediente iniciará às 9 horas, e nos dias de jogos com início às 7h, o expediente iniciará às 10 horas.

Em nota, o departamento informou que o objetivo é evitar qualquer prejuízo à população. "O Detran-MS reforça seu compromisso com a população e entende que qualquer alteração impactaria diretamente na vida do cidadão que já possui algum tipo de serviço agendado, como é o caso de exames teóricos e práticos", informou.

