Mesmo com salário atrasado, professora é demitida de escola particular na Capital

Uma professora está buscando seus direitos e decidiu falar abertamente sobre o caso, após ter sido demitida por uma escola particular no bairro São Francisco, em Campo Grande. Mesmo com o atraso de salário referente a dois meses de trabalho, ela foi desligada de suas funções e até o momento, não recebeu os valores que seriam da demissão e do tempo de serviço.

A profissional da educação, que preferiu não se identificar por medo de represália, relatou que outras ex-funcionárias também teriam passado pela mesma situação: demissão e com atraso de vencimentos mensais.

Conforme a denúncia feita para a reportagem, a professora afirma que a gestora da unidade escolar "age de má-fé" com as pessoas, porque ela não seria a primeira pessoa prejudicada. "Eu não acho justo ela continuar enganando as pessoas, fazendo trabalho escravo, condições insalubres, sem lugar para os funcionários sequer almoçar. Tem muita gente prejudicada", disse ao JD1 Notícias.

Uma antiga funcionária da empresa chegou a ficar sem receber o salário por três meses, e quando recebeu, teria sido dividido. Outra ex-funcionária teria ficado por apenas dois meses na escola, mas também não recebeu o que foi acordado na contratação.

"Apenas R$ 45 para a gasolina", contou a profissional. A denunciante também cita que toda a semana, uma pessoa prejudicada procurava a gestora para cobrar a dívida, mas que nada é resolvido, assim, os prejudicados estão procurando a Justiça para poder receber os valores atrasados.

Em uma rápida procura feita pela reportagem no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, é possível notar dois processos que correm, sendo um por dívida de mais de R$ 60 mil, e outro envolvendo uma banco da cidade.

Em resposta ao questionamento feito pela reportagem, a Escola Monte Castelo afirmou que está resolvendo as situações internas junto ao Ministério do Trabalho e não comentará sobre o assunto.

