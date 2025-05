Ministério da Agricultura descarta suspeita de gripe aviária em Mato Grosso do Sul

Em nova atualização dos casos de gripe aviária em investigação no Brasil, duas suspeitas, em Angélica e Jardim no Mato Grosso do Sul foram descartados após análises laboratoriais da Fiocruz

De acordo com dados do painel de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura e Pecuária, as suspeitas eram em animais domésticos.

Atualmente, os únicos casos em andamento são de animais selvagens em Sapucaia do Sul no Rio Grande do Sul. Outros 18 notificados estão em análise.

O caso inicial em granja comercial em Montenegro (RS) já é dado como foco encerrado.

Para quem atua com animais silvestres, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) após identificação de animais infectados ou com sintomas sugestivos de influenza aviária, como luvas, máscara N95 ou superior e proteção ocular, além de cuidados como higienização das mãos, evitar tocar olhos, boca e nariz e trocar de roupa após contato com animais infectados.

