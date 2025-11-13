Menu
UEMS Nov25
Cidade

Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas

Ministério da Agricultura inspecionou lotes considerados impróprios

13 novembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Azeites eram fraudadosAzeites eram fraudados   (Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores sobre a comercialização e o consumo de azeites de oliva fraudados. Os produtos foram fiscalizados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.

De acordo com o órgão, eles não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação.  

As amostras coletadas pelo departamento foram analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária que confirmaram a presença de outros tipos de óleos vegetais na composição, o que caracteriza fraude.

O ministério orienta os consumidores a interromper imediatamente o uso dos produtos, caso tenham adquirido. Lembra, ainda, que é possível solicitar a substituição do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Aos comerciantes, o Mapa reforça que a comercialização desses produtos constitui infração grave.

"Os estabelecimentos que mantêm os itens à venda podem ser responsabilizados", disse o ministério, em nota.  

Vanguard - Sound

