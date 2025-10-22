Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Ministra Esther Dweck entregará imóveis e áreas da União para uso em MS

A destinação integra o Programa' Imóvel da Gente', que direciona bens públicos ociosos para fortalecer políticas públicas

22 outubro 2025 - 12h55Sarah Chaves
Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther DweckMinistra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck   (Fábio Rodrigues Pozzebom/AB)

Um pacote de 20 entregas de imóveis da União serão entregues pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck nesta sexta-feira (24/10), em Campo Grande, atendendo o Mato Grosso do Sul. Na oportunidade também será firmada a adesão do estado ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), com destaque para a implementação da Política de Cotas para Mulheres em Situação de Violência Doméstica nas Contratações Públicas.

A destinação de imóveis integra o Programa Imóvel da Gente, que direciona bens públicos ociosos ou subutilizados para fortalecer políticas públicas. 

Também estarão presentes na solenidade a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o governador do estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Cristiano Vieira, prefeitos e prefeitas de diversos municípios do estado, além de representantes da sociedade civil.

Entregas

Entre os destaques do pacote de entregas está a cessão gratuita de terreno ao município de Japorã, com área total de 3.150 m², para construção e funcionamento de duas unidades escolares de educação infantil, com capacidade total para atender até 308 crianças indígenas

A previsão é que as escolas funcionem tanto em turno integral quanto parcial, o que ajudará a reduzir significativamente o déficit de vagas na região. Outras seis entregas reforçam o ensino público superior na capital e no interior do estado.

Outro destaque é a cessão de uso gratuita ao município de Porto Murtinho/MS de imóvel (dique e terreno marginal aterrado) que será destinado à implementação de urbanização da Orla do Rio Paraguai, com a construção de estrutura permanente denominada Centro de Atendimento ao Turista. A iniciativa contribui para o papel da cidade como porta de entrada para o corredor bioceânico.

O Programa Imóvel da Gente também já destinou anteriormente no estado imóveis que reforçam a política de proteção às mulheres. O governo federal realizou a cessão gratuita de cinco terrenos urbanos, com área total de 4.632 m², para construção e funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, que permitirá atendimento 24 horas, com equipes especializadas e espaços adequados para serviços de saúde, assistência social, segurança pública e justiça.

Também foi viabilizada a destinação de 12 terrenos, com área total de 5.440,00 m², para construção e funcionamento do Fórum da Mulher, da Criança e do Adolescente.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação acontece até sábado
Cidade
Drive Thru da Reciclagem começa amanhã no estacionamento do Bioparque
Foto: Divulgação
Cidade
Vila Morena recebe 'Cidade da Juventude 2025' com oficinas e atrações culturais
Imagem ilustrativa
Cidade
Consórcio Guaicurus atribui paralisação dos ônibus a falta de recursos
Willames Monteiro dos Santos, acusado de feminicídio foi capturado por policiais da DEAM -
Justiça
TJ suspende júri popular de acusado de feminicídio em Campo Grande
 UPA do Jardim Leblon
Saúde
Tem ou não tem? MP quer número de marmitas que prefeitura diz enviar as UPAs
Clima de sol em Campo Grande
Cidade
Ventos fortes deixam manhãs geladas, mas quarta-feira deve ser quente em MS
Ônibus ficaram nas garagens logo cedo
Cidade
Preço de corrida por aplicativo dispara com ausência de ônibus em Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Marcelo Miglioli pode ter que ir à Câmara -
Política
Secretário de Obras pode ter que ir à Câmara explicar buraqueira nas vias da Capital
Beto entregando instrumentos
Cidade
Projeto "Som para Todos" oferece aulas de música gratuitas a crianças nas Moreninhas

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande