Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Mistério: onde foi parar o busto de José Antônio?

Leitor denuncia desaparecimento de busto histórico no centro de Campo Grande

08 agosto 2025 - 17h08Carla Andréa

O busto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, desapareceu do pedestal onde ficava instalado na região central da cidade, próximo à Praça Ary Coelho.

A ausência da peça foi percebida por um leitor do JD1 que passou pelo local nesta sexta-feira (8) e se deparou apenas com a base vazia.

O leitor, revoltado com a situação, denunciou o furto e lamentou o que considera um descaso com o patrimônio histórico da Capital. “Isso é um desleixo com a própria história de Campo Grande”, declarou.

A escultura, que fazia parte do conjunto de monumentos que preservam a memória da cidade, é considerada um marco cultural e histórico.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da peça ou sobre quem teria sido responsável pelo crime.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande e aguarda um posicionamento sobre o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital
Cultura
Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital
Carro invadiu a calçada e atingiu a gestante
Cidade
Motorista perde controle e atropela gestante na frente de creche na Afonso Pena
Foto: Chico Ribeiro/Arquivo Semadesc
Cidade
Projeto de Lei amplia isenção de taxas da JUCEMS para órgãos públicos
Preparados? Frio intenso chega com chuva nesta sexta e promessa de geada em MS
Cidade
Preparados? Frio intenso chega com chuva nesta sexta e promessa de geada em MS
Animal estava serelepe pela avenida
Cidade
JD1TV: Livre, leve e solto, porco-espinho encanta motoristas em avenida da Capital
Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Foto:
Interior
MP fiscaliza se atrativos de Bonito cumprem exigências legais de acessibilidade
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Cão que 'vive solto' é flagrado em investida contra agente de saúde na Vila Nasser
Foto: Unsplash
Cidade
MS cria grupo para avaliar construção de abrigos para crianças e jovens ameaçados
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
FFMS tenta reverter revelia em ação que discute destituição de Cezário

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande