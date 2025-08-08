Mistério: onde foi parar o busto de José Antônio?

O busto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, desapareceu do pedestal onde ficava instalado na região central da cidade, próximo à Praça Ary Coelho.

A ausência da peça foi percebida por um leitor do JD1 que passou pelo local nesta sexta-feira (8) e se deparou apenas com a base vazia.

O leitor, revoltado com a situação, denunciou o furto e lamentou o que considera um descaso com o patrimônio histórico da Capital. “Isso é um desleixo com a própria história de Campo Grande”, declarou.

A escultura, que fazia parte do conjunto de monumentos que preservam a memória da cidade, é considerada um marco cultural e histórico.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da peça ou sobre quem teria sido responsável pelo crime.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande e aguarda um posicionamento sobre o caso.

