Mobilização lança desafio solidário de arrecadar alimentos em 45 dias na Capital

A ação faz parte do programa "Eu alimento" e será realizada até 15 de outubro

08 setembro 2025 - 18h55Taynara Menezes
Para participar, basta levar sua doação até a sede da Fundação Manoel de BarrosPara participar, basta levar sua doação até a sede da Fundação Manoel de Barros   (Foto: Bruno Carvalho)

Com o tema “Um prato cheio, um coração aquecido, uma vida com dignidade”, a Fundação Manoel de Barros (FMB) iniciou mais uma edição do Programa “Eu Alimento!” para arrecadar alimentos que serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade. O desafio iniciou no dia 1º de setembro e segue até o dia 15 de outubro, mobilizando a população campo-grandense a doar alimentos não perecíveis.

A ação faz parte de um esforço contínuo da Fundação, que desde 2017 realiza campanhas de assistência social com foco na segurança alimentar. Em 2020, o “Eu Alimento!” foi transformado em um programa permanente, com arrecadações anuais.

A edição atual se encerra em 16 de outubro, data em que é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, instituído pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Ao longo do ano, a Fundação recebe alimentos perecíveis e não perecíveis que são destinados a projetos e organizações sociais de Campo Grande. As doações beneficiam idosos, mulheres, crianças, jovens e adultos em situação de risco social. 

Como doar

Quem quiser participar do desafio pode levar sua doação até a sede da Fundação Manoel de Barros, localizada na Rua Ceará, 119 – Bairro Miguel Couto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 15 de outubro.

“Convidamos a comunidade, parceiros e amigos para somarem forças conosco neste desafio. Participe e ajude a encher o prato de quem mais precisa”, reforça Marcos Henrique Marques, diretor da Fundação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 98166-0166.

