Modernização do aeródromo Santa Maria garantirá operação de aeronaves de maior porte

O Aeródromo Santa Maria, em Campo Grande, deverá passar por uma repaginação completa com melhoria na estrutura e ficando ainda mais moderno para o recebimento de aeronaves de maior porte. A abertura de licitação acontece no dia 8 de outubro e o investimento deve ser de R$ 45,8 milhões.

Atualmente, o aeródromo conta com uma pista de pouso e decolagem de 1.500 metros de comprimento por 30 de largura, homologada para operações diurnas e noturnas sob regras de voo visual.

O projeto de modernização conta a ampliação da pista para 2.000 metros, possibilitando assim, a operação de aeronaves de maior parte, além da expansão da taxiway e do pátio de aeronaves. Também está prevista a instalação do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator) usado como apoio no procedimento de aproximação e pousos, reforçando a segurança operacional no aeródromo.

A modernização não se limita ao setor operacional. O pacote inclui ainda a construção de uma guarita de acesso para reforçar a segurança e um receptivo de passageiros em frente ao pátio, com instalações mais adequadas para o embarque e desembarque. A estimativa é de que os atuais 7 mil movimentos aéreos anuais ultrapassem a marca de 9 mil após a conclusão das obras.

Com a modernização, o aeródromo Estância Santa Maria deve se consolidar como um polo estratégico para a aviação regional e executiva em Mato Grosso do Sul. A obra não apenas amplia a capacidade de operação, mas transforma a estrutura aeroviária em aeroporto, com facilidades e apoio a passageiros e tripulação que usam a infraestrutura.

