Moinho Cultural prepara cartilha e livro antirrascista no Mês da Consciência Negra

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano intensifica em novembro uma série de ações voltadas ao Mês da Consciência Negra, com atividades pedagógicas e culturais que reforçam a educação antirracista e o fortalecimento da identidade de crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

Após finalizarem os elementos visuais, os jovens irão narrar oralmente a história criada de forma coletiva, estimulando a criatividade e resgatando a tradição da narrativa oral como forma de expressão e afirmação identitária. A proposta integra o processo contínuo de formação cultural e letramento do Moinho, que busca fortalecer o pertencimento e a autoestima das infâncias negras e indígenas.

A programação inclui também o estudo da cartilha “Educação Antirracista: História, conceitos e reflexões para enfrentar o racismo na escola”, elaborada de maneira colaborativa e utilizada como material formativo em sala de aula e em ações comunitárias pelo NEISF e OBISFRON. A cartilha orienta práticas pedagógicas voltadas à igualdade racial, ao respeito às diferenças e à valorização das heranças afro-brasileiras.

Leituras de obras de autores negros, exibição de filmes e séries, debates sobre racismo estrutural e rodas de conversa reforçam a abordagem pedagógica adotada pela instituição. Entre os materiais trabalhados estão o vídeo-educativo “Vista a Minha Pele” e a série “O Mundo de Karma”, utilizados para estimular empatia, reflexão e diálogo entre os estudantes.

O ciclo de atividades será encerrado durante o Seminário do Pontão de Cultura Moinho Cultural – Unindo os Pontos, que contará com uma mesa de debates sobre antirracismo com especialistas e equipe pedagógica. A iniciativa reafirma o compromisso do Moinho Cultural com uma educação plural, inclusiva e permanente na promoção da consciência negra ao longo de todo o ano.

