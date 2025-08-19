Monumento dos Tuiuiús é inaugurado em Campo Grande após restauração

O Monumento dos Tuiuiús, localizado no Aeroporto Internacional de Campo Grande, foi revitalizado e entregue nesta terça-feira (19). A ação é como um ‘presente’ das cooperativas do Sicredi em Mato Grosso do Sul, a Aena Brasil para a Capital pelo seu aniversário de 126 anos.

A restauração do monumento foi uma parceria entre o Sicredi, a a Aena Brasil – administradora do aeroporto – e o artista plástico Cleir, responsável pela reconstrução das três esculturas icônicas: Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo. As peças, que haviam sido danificadas por um vendaval que atingiu a cidade há algum tempo.

“Essa entrega é fruto da união de esforços em prol da nossa cidade. O Monumento dos Tuiuiús é um presente para Campo Grande, que reforça a identidade cultural e valoriza um dos seus maiores símbolos”, destacou Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

O diretor da Aena Brasil, Usiel Paulo Vieira, lembrou que o monumento está na frente da ‘porta’ da cidade. “O aeroporto é a principal porta de entrada da cidade e, na frente dele, temos um monumento que representa a cultura pantaneira”, afirmou.

Criado há 25 anos, o Monumento dos Tuiuiús homenageia o Pantanal e representa a integração entre natureza e aviação. As aves, em posições que remetem ao pouso, decolagem e abastecimento, dão as boas-vindas a quem chega a Campo Grande.

“É muito emocionante ver o Monumento dos Tuiuiús revitalizado. Fiz esse trabalho há 25 anos e saber que hoje ele é reconhecido como símbolo do Pantanal é uma grande satisfação”, contou Cleir, artista responsável pela obra.

Os nomes dos Tuiuiús

Em 2018, um concurso cultural foi realizado para batizar as três esculturas do Monumento dos Tuiuiús. O vencedor foi o policial civil Izaltino Ojeda Pereira, que escolheu os nomes Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo.

“Participei do concurso e tive a felicidade de ter minha sugestão escolhida. Até hoje me orgulho bastante disso”, conta Izaltino. Para ele, o monumento é mais do que uma obra de arte: é um símbolo cultural que deve ser preservado. “Os tuiuiús chamam a atenção de quem vive em Campo Grande e também de quem chega à cidade. Representam nossa identidade e precisam permanecer como referência para as próximas gerações.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também