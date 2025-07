Monumento dos Tuiuiús será reinaugurado no aniversário de Campo Grande

O Monumento dos Tuiuiús está prestes a ser entregue à população totalmente revitalizado. A reinauguração está marcada para o dia 19 de agosto, data que integra as comemorações dos 125 anos de Campo Grande.

A revitalização envolveu a reconstrução das três esculturas dos tuiuiús — Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo — que haviam sido danificadas por um vendaval.

A obra é resultado de uma parceria entre as cooperativas do Sicredi em Mato Grosso do Sul, a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, e o artista plástico Cleir, autor da escultura original.

Com mais de duas décadas de existência, o monumento homenageia o Pantanal e representa a ligação entre a natureza e a aviação, por meio das aves que simbolizam o pouso, decolagem e abastecimento.

