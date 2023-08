Moradora procura Saveiro 'desgovernada' que bateu em seu carro estacionado no Aero Rancho

Uma moradora do bairro Aero Rancho procura o motorista de uma Volkswagen Saveiro, de cor branca, que desgovernado, bateu em seu carro estacionado na rua Tabajara, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã deste domingo (6).

A proprietária do veículo usou as redes sociais para postar sua indignação e pedir ajuda das pessoas para tentar encontrar a Saveiro, e claro, o condutor.

Nas imagens de câmera de segurança, divulgada pela dona do veículo, o condutor da Saveiro passa pela via e de repente, colide na traseira do carro e sai "como se nada tivesse acontecido".

A mulher relata que estava trabalhando quando houve esse acidente. "Eu estava trabalhando, bateram no meu carro e foram embora sem dar nenhuma assistência", escreveu.

Agora, ela pede ajuda para que o condutor possa arcar com o conserto do veículo. Qualquer informação sobre o paradeiro ou quem conhecer o motorista, pede para que informações sejam repassadas para o número (67) 99955-4840.

Veja o momento em que a Saveiro 'desgovernada' bate no veículo:

