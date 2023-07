Moradores da região das Moreninhas celebram obras na Cafezais e o novo acesso

Satisfeitos com os trabalhos de duplicação e recapeamento da Cafezais e de construção do novo acesso às Moreninhas, líderes comunitários da região e moradores comemoram que projeto tenha saído do papel, depois de 30 anos. Na manhã de ontem (19), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve no local visitando as obras que estão em andamento. Com investimento em torno de R$ 100 milhões, o projeto conta com participação do Governo do Estado.

De acordo com a chefe do Executivo, essa soma de esforços da Prefeitura e o Governo tem trazido importantes melhorias para quem mais precisa do apoio do poder público. “Os trabalhos começaram em dezembro na gestão do governador Reinaldo e prosseguem agora com o governador Eduardo Riedel, a quem Campo Grande agradece. Estivemos juntos no segundo turno da eleição e continuamos juntos, trabalhando pela nossa Capital”, afirmou a Prefeita.

Na Cafezais, que além de ganhar asfalto novo está sendo duplicada, os trabalhos estão mais de 80% concluídos. A obra tem cerca de 3,2 quilômetros de extensão, entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, e o investimento é no valor de R$ 11,1 milhões.A avenida é uma das principais vias de acesso à região do grande Los Angeles, atendendo mais de 80 mil moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas, Morada do Sol, Paulo Coelho Machado e Uirapuru.

“Sou morador da região há mais de 30 anos e vi muita coisa acontecer nessa avenida. Andar pela Cafezais em horários de pico era muito difícil e perigoso. Nós perdemos muitos amigos em acidentes aqui. Mas hoje, a realidade é outra”, comemorou o empresário Paulo Costa Sebastião, de 48 anos.

Já o Novo Acesso às Moreninhas, que também conta com parceria do Governo, irá beneficiar mais de 100 mil pessoas que transitam todos os dias pela região. Ao fim do projeto, ficará mais fácil e rápido chegar ao centro de Campo Grande.

Além do novo acesso, que começa pela revitalização da Avenida Altos da Serra, várias outras ruas hoje sem asfalto serão pavimentadas, tais como as ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

Maurício de Oliveira, de 62 anos, morador das Moreninhas há 39 anos, é filho de Jurandir Domingues de Oliveira, nome que será dado a nova avenida de acesso ao bairro. “Quando nós chegamos aqui em 1984, era só mato. A Avenida Alto da Serra era toda de terra e eu passava por aqui e ficava pensando se algum dia seria diferente. Para nós é um grande progresso, fico muito orgulhoso de ver. Meu pai foi um grande líder comunitário, lutou muito por melhorias para a região e ver tornar realidade algo pelo qual ele tanto lutou, é maravilhoso. A homenagem é mais que merecida”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também