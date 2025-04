Moradores denunciam "abandono" de canteiro central da Avenida Aracruz

Moradores da região do Prosa, que engloba bairros como Parque dos Novos Estados, Carandá Bosque e Veraneio, denunciaram ao JD1 a situação de abandono do canteiro central da Avenida Aracruz, que segundo eles, está tomado por matagal alto e lixo descartado por moradores de rua, usuários de droga e quem passa pelo local.

A via, que vai desde a Avenida Hiroshima, no Carandá Bosque, até a Rua Paronia, no Parque dos Novos Estados, atualmente se encontra “abandonada” e “parecendo um terreno baldio”, segundo morador que preferiu não se identificar.

Em imagens enviadas ao portal, é possível ver a grama alta no trecho entre as ruas Baraúnas e Marquês de Herval. O morador também relata que o local está “lotado” de lixo, que é deixado no local por algumas pessoas que vivem na região, moradores de rua e quem passa pela avenida de carro.

“Tá parecendo um terreno baldio, lotado de lixo, não tem condições, a avenida foi abandonada”, comentou.

O JD1 entrou em contato com a prefeitura para questionar a situação da avenida, e foi informado que a região está na programação de roçada e limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Segundo a prefeitura, os trabalhos ocorrem por região “para otimizar custos e tempo”.

Apesar da informação, o executivo municipal não soube informar uma data para quando estará realizando o corte da grama e limpeza do local.

