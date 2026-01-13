Moradores protestam e colocam barquinho de papel em buraco na Vila Planalto

Moradores da Vila Planalto, em Campo Grande, inovaram no protesto contra o IPTU e colocaram barquinhos de papel em buracos, criando uma imagem bastante conceitual.
A mobilização é uma forma de reclamar sobre o aumento da taxa de 15% a 35% neste ano. O bairro, inclusive, é considerado classe média.
Uma das reclamações é sobre a rua Doutor Cyro Bueno, no qual existem buracos de diversas profundidades.
Em meio aos protestos, os moradores esperam a solução e a briga que passou a ser da população contra a Prefeitura de Campo Grande, em relação aos reajustes do imposto.
