Morre Carlos Voges

O jornalista Carlos Voges, de 56 anos, morreu na noite deste domingo (5), após não resistir a uma parada cardiorrespiratória na Santa Casa de Campo Grande. Ele permaneceu internado por 17 dias, quando deu entrada ainda no mês de fevereiro na unidade hospitalar.

Voges faleceu por volta das 21 horas. Em 17 de fevereiro, o JD1 Notícias publicou a primeira informação sobre o drama do jornalista, que deu entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Tiradentes, mas logo foi transferido para o hospital.

Naquela ocasião, a informação era de que ele havia sofrido um problema cardíaco, conforme um colega de profissão. Durante o período de internação, o jornalista precisou ser entubado. No final de fevereiro, chegou a apresentar uma ligeira melhora, mas não resistiu.

Nas redes sociais, amigos aproveitaram para homenagear o profissional. "Ele deixa importante legado profissional cravado na história do jornalismo", escreveu um amigo.

O velório acontece no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré, numeral 6934, na Vila Nasser.

Trajetória - Formado nos 90, pela PUC do Rio Grande do Sul, Carlos Voges ingressou na TV Morena, filiada da Rede Globo, em Campo Grande. Exerceu diversos cargos e chegou a migrar para afiliadas de outros estados.

Na sua carreira, Voges também passou pelas rádios CBN e Rádio Hora, mas também chegou a ser gerente da TV Educativa em 2008. Atualmente, mantinha um blog em relação ao noticiário político.

Já em 2014, o profissional se formou em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, atuando também como coordenador de comunicação da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil).

