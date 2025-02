Morre Duke, cão pioneiro nas buscas com o Corpo de Bombeiros em MS

Morreu nesta segunda-feira (17), o cão Duke, de 13 anos, um dos pioneiros no processo de busca no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Conforme informação da corporação, o animal já estava aposentado de suas funções e a morte foi por causas naturais.

"Ele não era apenas um companheiro leal, mas também um membro valioso da equipe", descreveu o Corpo de Bombeiros em publicação nas redes sociais.

Duke ficava sob responsabilidade do Tenente Coronel Fabio Pereira de Lima e juntos atuaram nas buscas por pessoas desaparecidas em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

