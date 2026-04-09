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Morre Nelly Bacha, primeira prefeita mulher de Campo Grande

O velório começou às 8h desta quinta-feira, no plenário da Câmara de Campo Grande

09 abril 2026 - 08h10Sarah Chaves

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, a partir das 8h desta quinta-feira (9), o velório da ex-vereadora Nelly Bacha, que morreu na noite de quarta-feira (8), aos 84 anos. As atividades legislativas do dia foram canceladas em respeito à trajetória da ex-parlamentar.

O presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy, decretou luto oficial de três dias, suspendendo a sessão ordinária e a audiência pública previstas.

Atendendo a um pedido da própria Nelly, o velório ocorre no plenário da Câmara. Nos últimos anos, ela enfrentava o Parkinson, doença diagnosticada há cerca de oito anos, e estava acamada recentemente, sob cuidados de familiares e cuidadoras. Mesmo com limitações motoras, permanecia lúcida, acompanhando o noticiário e relembrando episódios da carreira política.

Pioneirismo e atuação política

Nascida em Corumbá, em 2 de agosto de 1941, Nelly Bacha mudou-se ainda criança para Campo Grande, onde construiu toda a sua trajetória pessoal e profissional. Formada em Filosofia e Direito, atuou como professora da rede pública e presidiu a ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), com forte atuação na defesa dos direitos da categoria.

Ingressou na política pelo MDB, partido de oposição à ditadura militar, e foi vereadora de 1973 a 1988, totalizando 15 anos de mandato. Presidiu a Câmara Municipal entre 1983 e 1984 e, nesse período, assumiu a Prefeitura de Campo Grande por pouco mais de dois meses, tornando-se a primeira mulher a comandar a Capital. Naquele período capitais ainda eram consideradas áreas de segurança nacional e tinham prefeitos 'tampões' nomeados pelo governador.

Conhecida por posições firmes e discursos contundentes, Nelly tinha atuação voltada principalmente às áreas da educação e social. Durante o mandato, mantinha contato direto com comunidades, especialmente em bairros mais vulneráveis, cobrando políticas públicas e acesso à escola para crianças.

À frente da Prefeitura, adotou medidas como a regularização de salários atrasados de servidores e a execução de obras de drenagem urbana. Também atuou como advogada, atendendo gratuitamente a população, principalmente em causas trabalhistas.

 

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