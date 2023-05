Morte de Karolina gera revolta, comoção e pedido por justiça em Campo Grande

A morte de Karolina Silva Pereira, de 22 anos, na tarde desta terça-feira (2), gerou um grande mix de sensações na população de Campo Grande. Ao mesmo tempo em que a dor e a comoção eram sentidas, muitas mensagens por pedido de justiça eram publicadas nas redes sociais.

A jovem ficou internada desde a madrugada de domingo (30) no hospital por conta do ferimento provocado por dois disparos feitos pelo ex-namorado Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, sendo que um atingiu o pescoço e outro a cabeça, este último, fazendo com que ela perdesse massa encefálica.

Conforme o apurado anteriormente pela reportagem do JD1 Notícias, já existia a suspeita de que por conta do ferimento a jovem não teria mais as funções neurológicas, porém, conforme os protocolos de atendimento médico, Karolina precisou ser submetida a uma bateria de exames para constatar que não haveria retorno neurológico.

Chorando, o padrasto da jovem disse que após o último exame os médicos declararam a morte cerebral dela às 15h29. Dando um tempo para que os familiares pudessem se despedir, o óbito da jovem foi constatado apenas às 16h27, de forma oficial pela Santa Casa.

"Vai pagar, eu tenho certeza. Minha princesa não merecia isso, como dói falar sobre Karolina Silva Pereira. Justiça por você, meu amor", disse uma amiga nas redes sociais ao marcar o perfil da jovem.

"Descansou dos abusos, frieza e violência de um monstro. Descansou da dor de ser torturada por alguém que ela já confiou. Descansou depois de tantas lágrimas, tiros a queima-roupa, descansou", escreveu uma familiar.

Entre os mais variados comentários feitos, as pessoas pediam por justiça. Messias, inclusive, se entregou para a polícia na noite e passou por audiência de custódia na terça-feira (2), tendo a prisão convertida em preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio - no momento da audiência, a morte de Karolina ainda não estava confirmada.

Ataque em casa - Karolina e Luan chegavam em casa na madrugada deste domingo (30), cada um em uma moto diferente, quando foram pegos de surpresa pelo ex-namorado da jovem.

O autor do crime então realizou disparos na direção dos dois, atingindo Luan, que morreu no local, no peito, e Karolina no pescoço e cabeça.

