Motociclista fica ferido ao ser atingido por carro em cruzamento da Rua Rio Brilhante

Um motociclista ficou ferido após ter sido atingido por um carro na noite desta segunda-feira (9), na Rua Rio Brilhante, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1, o carro que atingiu a motocicleta é um Honda Civic, que seguia no sentido Sul/Norte, e ao tentar fazer uma conversão à esquerda, acabou atingindo a motocicleta, que seguia na direção contrária.

Com a batida, o motociclista sofreu uma fratura no tornozelo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

