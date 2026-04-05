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Motociclista fica ferido após bater em caminhonete parada

Vítima estava consciente, mas desorientada, e foi levada ao hospital

05 abril 2026 - 11h47Sarah Chaves, com Jornal da Nova

Um motociclista ficou ferido após bater em uma caminhonete estacionada na noite deste sábado (4), no bairro Centro, em Nova Andradina.

Segundo informações apuradas, ele seguia pela rua quando acabou colidindo contra o veículo parado. Com o impacto, sofreu ferimentos e estava consciente, porém desorientado, no momento do atendimento.

O Samu foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional. A suspeita é de traumatismo na cabeça.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.

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