Motociclista fica ferido após bater em caminhonete parada

Um motociclista ficou ferido após bater em uma caminhonete estacionada na noite deste sábado (4), no bairro Centro, em Nova Andradina.
Segundo informações apuradas, ele seguia pela rua quando acabou colidindo contra o veículo parado. Com o impacto, sofreu ferimentos e estava consciente, porém desorientado, no momento do atendimento.
O Samu foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional. A suspeita é de traumatismo na cabeça.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.
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