JD1TV: Motociclista morre em acidente com outra moto na Avenida das Bandeiras

Um motociclista identificado como Florencio Luiz Figueiredo, de 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (3), após colidir contra outra motociclista, de 34 anos, na Avenida das Bandeiras, no cruzamento com a rua Texaco, no Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme imagens de câmera de segurança e o boletim de ocorrência, o motoqueiro seguia na pista no sentido para o centro, quando uma mulher que também seguia a frente dele em uma motocicleta, se assustou com um caminhão que tentou acessar a pista.

Ela freou e Florencio não teve tempo para desviar, fazendo com que os dois caíssem no chão. Na pista contrária, um caminhão baú passou e teria atingido o motociclista já caído após o acidente.

Com a força do impacto, a vítima ficou em estado grave, precisou do apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas após reanimação no local, por cerca de 40 minutos, não resistiu aos ferimentos. Veja:



A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

