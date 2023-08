Motociclista sofre fratura de fêmur ao bater na traseira de ônibus na Av. Guaicurus

Um motociclista, identificado Wylgner Maia de Araujo, ficou ferido nas primeiras horas desta quarta-feira (2) ao se chocar na traseira de um ônibus na Avenida Guaicurus, na região do Jardim Centenário, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem do JD1 Notícias, o rapaz sofreu uma fratura de fêmur e devido à complexidade do ferimento, ele recebeu atendimento médico ainda no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para a Santa Casa.

Segundo repassado para a reportagem, a dinâmica aconteceu após o ônibus ter parado em um local para pegar passageiros da JBS couros e o motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e bateu na traseira do veículo.

Wylgner estava em uma motocicleta Titan CG 150, que foi recolhida para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local dando sequência a ocorrência.

O trânsito não ficou prejudicado, apenas uma das faixas ficou fechada para atendimento, mas logo foi liberado para o fluxo dos veículos.

