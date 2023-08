Motociclista tenta ultrapassagem e acerta outra moto na Avenida das Bandeiras

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (21), um acidente de trânsito entre duas motocicletas causou lentidão no fluxo da Avenida das Bandeiras, no cruzamento com a rua Ouro Verde, na região do Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas ao JD1 Notícias, o motociclista que provocou a colisão frontal teria tentado ultrapassar um carro e no momento da manobra, não conseguiu desviar da outra motocicleta.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao solo e sofreram fraturas pelo corpo.

Eles receberam atendimento médico por parte do Corpo de Bombeiros, antes de serem levados para a Santa Casa.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve pelo local para colher detalhes da ocorrência e controlar o trânsito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também