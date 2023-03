Motociclistas se chocam na Via Park

Um motociclista, de 46 anos, e um casal em outra motocicleta acabaram se chocando na manhã desta terça-feira (14) em um acidente de trânsito na Avenida Professor Luis Alexandre de Oliveira, no Vivenda do Bosque, em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias no local, o motociclista de 46 anos, seguia pela avenida no sentido ao shopping, quando ao tentar desviar do congestionamento, acabou colidindo contra a outra motocicleta.

As três pessoas envolvidas não tiveram ferimentos, mas os veículos sofreram danos materiais.

O Corpo de Bombeiros, através dos motossocorristas foram acionados, mas as partes envolvidas recusaram atendimento médico, pois estavam conscientes e orientados.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e alertar os motoristas sobre o acidente.

