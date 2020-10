Motorista atropela e mata 4 capivaras, e ainda deixa para-choques em canteiro

Brenda Assis, com informações Correio do Estado

Uma imagens chocou os moradores da avenida Thyrson de Almeida na ultima segunda-feira (26). Quatro capivaras estavam mortes no canteiro da avenida, próximo ao cruzamento com a Raquel de Queiroz, no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

De acordo com os moradores da região, bem provável que elas foram atropeladas na noite deste domingo, pois um para-choque foi descartado na pista. “Não vimos o acidente, porém, pela situação deve ter feito um estrago grande”, disse o pintor de obras, Marco Lopes.

Campo Grande é habitat de capivaras e tem inúmeros casos recorrentes de atropelamento delas. Em busca de sobrevivência elas, sempre em grupos, permeiam ruas e avenidas o que ocasiona acidentes.

