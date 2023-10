Motorista capota carro após desviar de cachorro na Avenida Duque de Caxias

Motorista, de 33 anos, capotou seu veículo, um Fiat Uno, na manhã desta sexta-feira (27), logo após desviar de um cachorro que atravessava a pista da Avenida Duque de Caxias, na região do Núcleo Industrial, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a motorista estava no sentido do Núcleo Industrial para o centro da cidade, quando o animal atravessou a pista e ela fez uma manobra para evitar a colisão.

Com isso, ela acabou indo na direção contrária da pista após atravessar o canteiro central e capotou o veículo no sentido para quem segue para o Núcleo Industrial.

Ela ficou retida, mas logo foi retirada com ajuda do Corpo de Bombeiros e foi socorrida com dores no corpo pelos militares.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

