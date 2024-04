Motorista de aplicativo dorme ao volante e capota carro na Cônsul Assaf Trad

Motorista de aplicativo, de 49 anos, capotou o veículo Renault Kwid que conduzia pela avenida Cônsul Assaf Trad, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17). Ele retornava para a casa, que fica no Nova Lima, após três deixar passageiros no trabalho na região do Coronel Antonino.

Informações repassadas para a reportagem apontam que o condutor acabou dormindo ao volante, perdendo o controle da direção e capotando na pista, parando no canteiro central após bater em uma árvore.

Devido ao acidente de trânsito, o homem foi socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino com dores no peito.

O carro pertence a uma empresa que aluga veículos na cidade.

