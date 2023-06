Motorista dorme ao volante e atinge poste na Avenida Gury Marques

Um motorista de aplicativo, de 21 anos, saiu ileso de um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (3), na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. Ele dormiu ao volante e atingiu o Volkswagen Gol em um poste.

O rapaz trabalha como motorista de aplicativo e carrega uma passageira, quando houve o acidente no canteiro central da pista, no sentido bairro ao centro da cidade.

A colisão teria acontecido durante a madrugada, por volta das 2h da manhã, quando o jovem explicou que teve uma sonolência e perdeu o direção do veículo, escapando de atingir uma árvore, mas acertando o poste.

A passageira era uma jovem, que não teve idade revelada, mas que sofreu apenas escoriações por conta do impacto e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Ele permaneceu pelo local e somente pela manhã, o guincho com auxílio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, fizeram a retirada do veículo.

