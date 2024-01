Motorista dorme ao volante e quase derruba poste de energia no Jardim Auxiliadora

Motorista, de 46 anos, foi socorrida com um corte na cabeça na madrugada desta terça-feira (23), logo após bater seu veículo, um Volkswagen SpaceFox, contra um poste de energia e quase derrubá-lo na Avenida Gabriel del Pino, no Jardim Auxiliadora, em Campo Grande. Ela afirmou que dormiu ao volante.

A reportagem conversou com uma moradora que se assustou com o barulho e notou o acidente de trânsito na frente da residência. Ela contou que o sinistro aconteceu por volta das 3 horas da manhã, no qual a condutora havia relatado que retornava de um hospital.

Segundo a versão da motorista, ela estava dormindo há quatro dias na unidade hospitalar em virtude do seu marido estar internado, mas que ao retornar para a residência, acabou pegando no sono e não teria visto o poste de energia. O poste chegou a ficar inclinado e por pouco não caiu na casa da moradora.

A testemunha ainda supõe que apesar da mulher ter pegado no sono, ela suspeita que a condutora estivesse em alta velocidade. "Essa via é uma via muito perigosa, já aconteceram outros acidentes por aqui", disse a moradora Janete Santos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher para uma unidade de saúde. O veículo ficou com a frente praticamente destruída em razão do acidente.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, está pelo local efetuando a troca do poste para reestabelecer a luz na região.

* Colaborou Adriano Miguel

