Motorista fura preferencial e provoca capotamento no centro de Campo Grande

O motorista, de 39 anos, de um Chevrolet Agile, ficou com ferimentos leves logo após capotar o veículo no cruzamento das ruas Dom Aquino com Almirante Barroso, no centro de Campo Grande. A condutora, de 42 anos, estava em um Chevrolet Corsa quando avançou a preferencial e colidiu com o carro.

O veículo capotado ainda atingiu um Jeep Renegade, que estava estacionado no canteiro da rua Dom Aquino, ficando com a traseira bastante danificada. Os outros dois veículos também ficaram danificados.

Segundo informações recebidas pela reportagem, a condutora do Corsa não respeitou a sinalização de 'Pare' na Almirante Barroso e ao entrar na Dom Aquino, colidiu com o Agile. A mulher nada sofreu, enquanto o motorista ficou com corte no joelho e dores nas costas.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não precisou transportar nenhum dos envolvidos para alguma unidade de saúde.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local, apurando os detalhes do acidente.

