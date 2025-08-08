Motorista perde controle e atropela gestante na frente de creche na Afonso Pena

Gestante, de aproximadamente 5 meses, foi atropelada na porta de uma creche, na Avenida Afonso Pena, na manhã desta sexta-feira (8), em Campo Grande.
Informações coletadas pelo JD1 Notícias junto ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, apontam que a condutora de um Chevrolet Prisma, de 22 anos, perdeu o controle da direção e colidiu em outro veículo estacionado.
Consequentemente, ela subiu na calçada e atropelou a vítima que entrava no veículo. A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para atendimento na Santa Casa.
Além da vítima, houve danos materiais nos dois veículos, já que o Prisma acertou o muro da creche, que fica na esquina com a rua 25 de Dezembro.
A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e coletou mais detalhes sobre o caso.