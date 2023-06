Motorista que atropelou e matou técnica de enfermagem é servidora pública

Servidora pública da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), motorista responsável pelo atropelamento que matou técnica de enfermagem na noite deste domingo (04) na Rua Ceará com a da Paz, foi identificada como Tânia Barbosa Franco, de 48 anos.

Procurada pela equipe de reportagem, a Assembleia Legislativa disse que até o momento, não tomou conhecimento do ocorrido e analisará a situação envolvendo a funcionária.

Acidente- Conforme informações do boletim de ocorrência, após bater na traseira da moto da vítima, Tânia tentou fugir do local, mas os pneus do carro que ela conduzia, um Chevrolet Ônix preto, furaram e ela acabou sendo abordada por pessoas que presenciaram o fato.

Após a chegada do BPtran (Batalhão de Polícia de Trânsito), ela foi submetida ao teste de bafômetro e foi constatado teor de álcool em seu organismo. Ela foi levada para a delegacia e terá a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa. A vítima, Gilmara da Silva Canhete Baldo Bernardo de 46 anos, foi arremessada a 10 metros e acabou não resistindo ao impacto da batida e morreu antes mesmo de ser socorrida.

Deixe seu Comentário

Leia Também