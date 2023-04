Motorista tem mal súbito e bate contra guard rail na Rui Barbosa

Na manhã desta segunda-feira (24), um motorista, que não teve a identidade revelada, sofreu um mal súbito ao volante e bateu contra o guard rail dos pontos de ônibus existentes na rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande.

Segundo relatado para a reportagem, a vítima trabalha como motorista de aplicativo, mas não foi informado se estaria indo buscar algum passageiro no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi transportado para uma unidade de saúde.

O trânsito chegou a ficar lento na região, mas logo foi reestabelecido.

