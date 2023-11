Motorista tomba caminhão 'de propósito' para fugir de acidentes em Campo Grande

Para evitar graves acidentes, motorista de um caminhão, de 36 anos, fez uma manobra arriscada na manhã desta sexta-feira (3) ao tombar seu veículo de maneira proposital após uma falha mecânica na rua Joaquim Murtinho, na esquina com a Avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande. A decisão também evitou que ele caísse em um córrego.

Segundo informações colhidas pela reportagem, o condutor percebeu que perdeu os freios do veículo, carregado de concreto, ainda na Avenida Rodolfo José Pinho e continuou dirigindo até que pudesse achar algo que o fizesse parar, sem provocar colisões.

Porém, durante o trajeto, ele colidiu contra dois semáforos e encontrou no estacionamento de uma churrascaria, a oportunidade tombar o caminhão. Com o acidente, estilhaços do para-brisa atingiram o rosto do motorista e por orientação, ele foi encaminhado para a Santa Casa.

Ainda conforme as informações, algumas pessoas colaboraram com o trânsito e indicavam que o condutor estava sem os freios do caminhão.

O trânsito ficou bastante tumultuado em razão dos problemas com a sinalização semafórica ocasionadas pelo acidente do caminhão. No local, estiveram atuando o Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

