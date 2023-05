Motoristas aderem greve da Uber e 99 Pop, mas recorrem a outros aplicativos

A greve nacional realizada por motoristas dos aplicativos Uber e 99 Pop, nesta segunda-feira (15), teve adesão dos profissionais da Capital e outros municípios do Estado, porém, a categoria tem recorrido a outras plataformas para se manter rodando.

Conforme o presidente da Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul (APPLIC/MS), Paulo Pinheiro, o movimento é para alcançar benefícios para os próprios profissionais e algumas cidades como: Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, entre outras estão apoiando a causa.

"Recebemos várias reclamações das plataformas subindo valor pela falta de motoristas, nós pedimos para que os profissionais ajudem paralisando, será apenas de dia, a noite pode retornar, e a população nós pedimos para não pagarem os valores absurdos que tem cobrado", explicou.

Pinheiro ressalta a importância dos motoristas aderirem a busca por direitos e melhorias das condições de trabalho. "São através dos movimentos que nós conseguimos as melhorias, precisamos brigar com as plataformas, precisamos ter unidade entre os motoristas", salientou.

O motorista Fuad Salamene Neto, representante da classe, defende que apesar do movimento ser de interesse para reivindicar melhores taxas e condições do trabalho, o profissional argumenta que a alta concorrência de aplicativos é favorável para continuarem o trabalho.

"Cada estado e cidade tem sua realidade, aqui na Capital nós temos uma concorrência desenfreada de outros aplicativos, então o pessoal não aderiram bem. Claro os motoristas não está animados porque a rodagem está péssima por vários fatores, combustível nas alturas, vias em péssima condições, pouca circulação de dinheiro, falta de turismo, eventos entre outros", pontuou.

Salamane ainda destaca que a manifestação pode até ser bem-vinda em outro momento, mas na atual conjuntura, os profissionais de Campo Grande não tem condições de se envolverem na greve.

"Por mais que seja muito válido, não é o momento aqui na Capital de aderir. Aconselhamos aos motoristas não ligarem Uber e 99 e, ainda sugerimos ao usuário, que já deixe um particular agendado ou chame somente por outros aplicativos", orientou.

Em nota à Agência Brasil, a plataforma 99 informou, que tem conversado com os motoristas do aplicativo e que tem programas de apoio à categoria. "Ouvindo e conversando com cerca de 2 mil motoristas todos os meses, a 99 adotou soluções permanentes para incrementar os ganhos no app: foi a primeira plataforma a oferecer a Taxa Garantida, que assegura aos condutores a taxa máxima semanal de até 19,99%".

O portal ainda entrou em contato com a Uber, mas não obteve resposta da plataforma.

