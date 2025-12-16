Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Cidade

Motoristas ficam no 'zero a zero' após audiência com TRT em Campo Grande: 'frustrados'

Apesar da multa de R$ 200 mil por dia, a greve irá continuar e a Capital segue sem ônibus na quarta-feira

16 dezembro 2025 - 18h53Brenda Assis e Luiz Vinicius    atualizado em 16/12/2025 às 18h55
Presidente do sindicato Demétrio FreitasPresidente do sindicato Demétrio Freitas   (Luiz Vinicius)

A audiência de conciliação realizada nesta terça-feira (16), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campo Grande, marcou o segundo dia da greve dos motoristas de ônibus na cidade.

Após a sessão, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-GC), Demétrio Freitas, expressou frustração com a decisão do embargador, que dobrou a multa diária para R$ 200 mil em caso de descumprimento da determinação judicial. “A decisão tem que ser cumprida, mas a categoria não está cumprida. Todos estão indignados, e agora precisamos avaliar exatamente como isso pode ser feito”, afirmou.

Freitas destacou ainda que a decisão sobre a retomada ou não do serviço cabe exclusivamente aos trabalhadores. A categoria alega atrasos salariais, incluindo 50% do salário de novembro e a segunda parcela do 13º, além de benefícios como o vale-alimentação.

Durante a audiência, o desembargador Cesar Palumbo reforçou a necessidade de prestação de serviço mínimo, considerando que o transporte coletivo é essencial para a população. O magistrado determinou um cronograma escalonado: 70% da frota deve circular no horário de pico da manhã (5h30 às 8h30) e no período da tarde (17h às 20h), enquanto nos horários intermediários (8h30 às 17h) e após as 20h, a operação mínima será de 50% da frota.

O presidente do Consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, ressaltou que parte dos pagamentos já foi realizada, sendo 50% do salário de novembro e a primeira parcela do 13º salário foram quitados, mas reconheceu que o consórcio não possui recursos suficientes para quitar o restante dos salários neste momento. “Estamos negociando continuamente com a Prefeitura para receber os repasses devidos e buscar soluções”, disse. Segundo ele, cerca de R$ 3 milhões repassados nos primeiros 12 dias de dezembro não foram suficientes para cobrir todas as despesas, incluindo manutenção da frota e combustível.

A decisão judicial de retorno parcial da frota deixou os 250 motoristas que acompanhavam a audiência irritados, já que voltam a trabalhar mesmo sem receber integralmente. Caso a determinação volte a ser descumprida, o sindicato poderá ser multado em R$ 200 mil por dia de paralisação.

Logo após a coletiva, os trabalhadores escolheram continuar com a greve na quarta-feira.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

URGENTE: Motoristas continuarão com a greve nesta quarta-feira em Campo Grande
Cidade
URGENTE: Motoristas continuarão com a greve nesta quarta-feira em Campo Grande
A audiência aconteceu na tarde de hoje
Cidade
VÍDEO - Justiça determina retorno parcial dos ônibus na Capital: 'população clama por uma solução'
A reunião está marcada para a tarde de hoje
Cidade
JD1TV AGORA: Motoristas fazem fila para entrar em reunião com TRT em Campo Grande
VÍDEO: Vereador pede reversão da exoneração de médica que criticou estrutura de UPA
Cidade
VÍDEO: Vereador pede reversão da exoneração de médica que criticou estrutura de UPA
ÔNIBUS SEGUEM NAS GARAGENS -
Cidade
Greve dos motoristas em Campo Grande ganha apoio popular e decisão da Justiça é criticada
Nova Samambaia
Cidade
Lei autoriza investimento social para melhorias habitacionais no Novo Samambaia
Foto: Arquivo Pessoal
Cidade
"Não tem jeito": Motoristas reclamam de rotatória na Capital durante chuvas
Condenado por homicídios -
Justiça
Condenado a 40 anos por matar ex-mulher e ex-sogro tenta reduzir pena no STJ
Foto: Divulgação
Cidade
MPT-MS realiza Cantata de Natal aberta ao público nesta terça-feira
Unidades básicas de saúde serão fiscalizadas pelo TCE-MS
Cidade
TCE-MS fiscaliza gestão e aplicação de recursos nas unidades básicas de Campo Grande

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital