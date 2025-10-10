Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada

Marcos Roberto Dietz quer apurar a continuidade dos gastos públicos com a locação de ambulâncias, enquanto parte dos veículos doados pelo Ministério da Saúde permanece inutilizada

10 outubro 2025 - 13h37Vinícius Santos
Ambulâncias do Samu 192Ambulâncias do Samu 192   (Foto: Divulgação)

A saúde pública de Campo Grande enfrenta mais uma investigação por parte do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Desta vez, o promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz abriu inquérito investigativo contra o município de Campo Grande, administrado pela prefeita Adriane Lopes (PP), após representações de dois deputados federais, do Conselho Municipal de Saúde e reportagens veiculadas na imprensa.

O foco da apuração é o uso contínuo de ambulâncias alugadas pela prefeitura, mesmo após o recebimento de 12 viaturas novas doadas pelo Ministério da Saúde. Segundo os autos, seis ambulâncias foram entregues em dezembro de 2024 e outras seis em abril de 2025, todas devidamente emplacadas, asseguradas e prontas para operação.

No entanto, uma vistoria técnica realizada em setembro constatou que seis dessas viaturas permanecem paradas na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto cinco ambulâncias alugadas continuam em funcionamento. 

O contrato de locação, firmado em julho de 2024, custa R$ 14.295,25 por unidade por mês, totalizando mais de R$ 70 mil mensais, mesmo diante de decretos municipais de contenção de despesas.

Embora a Prefeitura tenha alegado falta de equipes para ativar os novos veículos, o MPMS apontou que as mesmas equipes que operam as ambulâncias alugadas poderiam ser realocadas para os veículos doados, evidenciando uma escolha administrativa que privilegiou a manutenção do contrato de locação.

Segundo o MPMS, a decisão contraria os princípios da economicidade e da eficiência na gestão pública e representa risco de deterioração dos veículos novos, que permanecem inativos há meses.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de uma situação em que uma família precisou custear a transferência de um paciente, enquanto ambulâncias novas permaneciam estacionadas. 

A 76ª Promotoria de Justiça também alertou que a inatividade prolongada dos veículos pode comprometer sua integridade e durabilidade, agravando o desperdício de recursos públicos.

O Inquérito Civil busca esclarecer os motivos da prorrogação do contrato de locação e verificar a real situação da frota. Foram expedidos ofícios à prefeitura, à Câmara Municipal e aos parlamentares que apresentaram a representação, para obter esclarecimentos sobre a persistência do uso das ambulâncias alugadas e a não incorporação das viaturas doadas ao serviço de urgência e emergência da Capital.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência
Foto: Divulgação
Cidade
Ação "Eco Troca PMA" incentiva reciclagem com distribuição de alimentos em Corumbá
Plaza de Belgrano
Cidade
Parceria entre Campo Grande e Jujuy fortalece inovação no Corredor Bioceânico
Vitória régia no Pantanal
Cidade
MS cria Comitê Executivo do Proclima para fortalecer ações contra mudanças climáticas
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
O Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30
Cidade
Bioparque prepara programação especial no sábado para criançada; confira
Interdição de ruas
Cidade
Fique ligado: Corrida do Pantanal deve desviar trânsito em nove bairros no fim de semana
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Vereador expõe que empresas estão sem pagamento e pede solução para o tapa-buracos
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado
Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado