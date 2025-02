MP abre pesquisa para saber como está a saúde pública de Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) quer saber como está o atendimento nas unidades de saúde pública de Campo Grande. Para isso, lançou uma pesquisa voltada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que poderão relatar sua experiência diretamente pelo celular.

Cartazes com um QR Code foram instalados em todas as 74 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) da capital. Para participar, basta escanear o código com a câmera do celular e preencher o formulário online. A pesquisa inclui perguntas sobre a qualidade do atendimento, tempo de espera, estrutura do local e satisfação do usuário.

A iniciativa faz parte do projeto “O MPMS quer te ouvir”, desenvolvido pela 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, especializada na área da saúde. O objetivo é coletar informações diretamente dos usuários para identificar problemas e sugerir melhorias aos gestores públicos.

A promotora de Justiça Daniella Costa explicou que o MPMS já realiza vistorias técnicas nas unidades de saúde, mas agora quer ampliar o monitoramento ouvindo diretamente a população. “Queremos saber como a população avalia o atendimento, o que funciona bem e o que precisa ser melhorado”, afirmou.

Com base nas respostas, o MPMS pretende estabelecer estratégias para cobrar providências das autoridades competentes e melhorar o serviço de saúde pública na Capital.

