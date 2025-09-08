Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MP arquiva denúncia de suposto favorecimento em licenciamento ambiental na Capital

Segundo a denúncia, uma auditora municipal poderia ter atuado para favorecer o próprio marido, empresário, na obtenção de licença

08 setembro 2025 - 12h50Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) arquivou, de pronto, uma denúncia que apontava suposto favorecimento na concessão de licenciamento ambiental pela prefeitura de Campo Grande, sem sequer solicitar diligências ou esclarecer os fatos.

Segundo a denúncia, uma auditora fiscal de meio ambiente pode ter beneficiado o próprio cônjuge, dono de uma empresa de engenharia, no processo de obtenção da licença. 

O autor da denúncia, que solicitou anonimato por temer represálias, afirmou que a servidora poderia articular internamente para favorecer o marido, mesmo não atuando diretamente no processo.

Apesar da gravidade da denúncia, a promotora de Justiça Luz Marina Borges Maciel Pinheiro arquivou o caso alegando que o autor não apresentou provas e que, por ser anônimo, o MPMS não poderia dar prosseguimento à investigação.

"Não existindo possibilidade de complementação por falta de identificação do denunciante, todas as tratativas e condutas postam-se prejudicadas... Trata-se de notícia de fato desprovida de elementos de prova e informações mínimas para o início de uma apuração nos termos legais e normativos", disse a promotora.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carlo Acutis
Cidade
Campo Grande terá o primeiro santuário dedicado a São Carlo Acutis
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Hortaliça lidera no ranking de queda de preços
Cidade
Clima ameno favorece produção e derruba preços de hortaliças na CEASA/MS
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Licitação da Agepen para compra de alimentação para presos é suspensa pelo TCE-MS
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Com volta de conselheiros investigados, TCE-MS faz reestruturação
Foto: Semed
Cidade
Aprovados em processo seletivo para assistentes educacionais são convocados
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Nova identidade já é utilizada por várias pessoas
Cidade
Em MS, 17% da população já está usando a nova carteira de identidade
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Juiz manda cessar aplicação de multas via radares e vê indícios de irregularidades
Vinicius mora em São Paulo, mas vem todo ano para Campo Grande acompanhar o desfile
Cidade
Frequentadores assíduos ressaltam civismo no 7 de setembro na Capital

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe