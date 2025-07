MP cobra na Justiça medidas contra degradação em área com nascentes na Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ingressou com uma ação civil pública para responsabilizar o município de Campo Grande pela omissão na proteção de uma área ambiental localizada no bairro Jardim Canguru.

A área tem mais de sete hectares e está inserida integralmente em Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA 1). No local, há nascentes, cursos d’água do córrego Lajeado e vegetação nativa em processo de degradação.

De acordo com o MPMS, laudos técnicos e inspeções apontaram ocupações irregulares, construções, descarte de resíduos sólidos, esgoto doméstico e substituição de espécies nativas por vegetação exótica. Segundo a instituição, essas ações ferem normas constitucionais e legais que garantem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O MPMS solicita a delimitação e isolamento imediato da área de preservação, a instalação de placas de advertência ambiental e a elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA). Também pede a aplicação de multa diária em caso de descumprimento das ordens judiciais.

O processo está em andamento na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, sob responsabilidade do juiz Ariovaldo Nantes Corrêa.

